ULTIMA ORA | Impresarul lui Ronaldo negociaza "in secret" contractul lui Cristiano! Anuntul facut azi de Gazzetta dello Sport

Italienii dezvaluie ca agentul lui Cristiano Ronaldo a inceput negocierile pentru semnarea unui nou contract.



Nu este vorba de un transfer al starului portughez, ci de prelungirea intelegerii cu Real Madrid. Informatia a fost prezentata si in presa spaniola in cursul zilei de ieri, iar italienii de Gazzetta dello Sport afirma ca Jorgé Mendes discuta "in secret" cu oficialii Realului pentru prelungirea contractului jucatorului in varsta de 33 de ani.



Conform informatiilor prezentate, modificarea ce va fi adusa de noul contract este legata de salariul lui Ronaldo. Cristiano ar urma sa castige 30 de milioane de euro pe sezon daca va accepta prelungirea.