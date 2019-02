Contract pe 5 ani oferit lui Leo Messi! Anuntul facut astazi de Barcelona

Messi poate semna din nou prelungirea contractului cu Barca.

Leo Messi are toate sansele sa-si incheie cariera la FC Barcelona. Desi s-a vorbit de multe ori de-a lungul timpului ca Barca are oferte record pentru argentinian, acesta a ramas. Messi mai are contract pana in 2021, insa ar putea semna unul nou care sa-l tina la club pana la 36 de ani!

"Leo Messi va continua la noi. Este jucatorul unui singur club si relatia noastra va continua pentru totdeauna. Ne-a spus ca vrea sa continue. I-am oferit un nou contract pe o durata de peste 5 ani si sper ca vom continua sa discutam aceasta intelegere" a spus Josep Maria Bartomeu pentru RKB.

Presedintele Barcelonei a vorbit si despre situatia lui Ernesto Valverde, cel despre care presa a anuntat ca ar putea fi inlocuit in vara: "Cred ca va ramane. Are incredere in jucatori si este doar al doilea sezon la conducerea echipei. Obiectivul este de a incheia sezonul in forta si sa castigam totul. Am incredere ca va conduce echipa si chiar daca nu va castigat nimic, va continua sa antreneze echipa" a mai spus Bartomeu.