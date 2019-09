Tun de critici la adresa lui Hazard: "A venit sa fie locomotiva, dar este doar un vagon din coada"! Cine l-a facut praf pe starul lui Real

Eden Hazard este unul dintre cei mai criticati jucatori ai lui Real Madrid dupa infrangerea rusinoasa pe care a suferit-o cu PSG.

Real Madrid a fost invinsa in primul meci al noului sezon de Champions League, de o echipa a PSG-ului din care lipseau vedetele Neymar, Mbappe si Cavani. Di Maria, fost jucator la Real a fost pionul principal in demolarea "Reginei Europei".

De la Real Madrid asteptarile erau uriase, mai ales dupa transferurile facute in aceasta vara. Tinta criticilor a fost vedeta adusa sa il inlocuiasca pe Cristiano Ronaldo in atacul Realului, Eden Hazard.

Rolland Courbis, fost antrenor al unor echipe precum Olympique Marseille sau Montpellier, i-a criticat atat pe belgian cat si pe antrenorul echipei, Zinedine Zidane.

"Hazard a fost vazut ca o locomotiva, atunci cand l-au adus, insa, in realitate este un vagon din coada trenului. S-a dus in presezon cu sase sau sapte kilograme in plus, este o grosolanie. Daca ne spun in continuare ca este lenes, acest jucator nu ar fi trebuit sa semneze vreodata cu Real Madrid.

Zidane s-a intors sa reconstruiasca o echipa dupa plecarea lui Ronaldo. Pana acum, a luat doar decizii gresite, de aici surprizele neplacute, intre conditia fizica a jucatorilor si calitatea transferurilor. Marea problema pe care Zizou nu a reusit sa o rezolve, cu sau fara Pogba, este era post-Ronaldo care este un desert", a spus Courbis conform publicatiei spaniole Marca.