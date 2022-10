”Transferuri în iarnă?”. Carlo Ancelotti i-a luat prin surprindere pe jurnaliști cu un răspuns neașteptat

Pe primul loc în La Liga și calificată deja în optimile Champions League, Real Madrid nu are nevoie de ”întăriri” în următoarea perioadă de mercato. Cel puțin așa susține antrenorul italian.

În vară, s-a vorbit despre posibilitatea ca Erling Haaland și Kylian Mbappe, două dintre starurile momentului în fotbal, să ajungă pe ”Bernabeu”.

Primul a ales Manchester City, unde face senzație, iar al doilea și-a prelungit contractul cu PSG, spre nemulțumirea lui Florentino Perez, care l-a dorit cu insistență la campioana Europei.

”Transferuri în ianuarie? Nu suntem interesați să facem transferuri în iarnă. Echipa va rămâne aceeași pentru tot restul sezonului”, a spus Ancelotti.

