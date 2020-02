Top 10 cele mai neinspirate transferuri din istoria Barcelonei! Omul de 145 de milioane e PRIMUL pe lista!

Da, si marile cluburi ale lumii fac afaceri proaste! :)

www.sport.ro iti prezinta un top 10 al celor mai slabe achizitii facute de Barca in istoria recenta!



Philippe Coutinho

Adus in ianuarie 2018 pentru a umple golul lasat dupa plecarea lui Neymar, brazilianul nu a reusit sa aiba evolutii la fel de bune ca in tricoul lui Liverpool. Catalanii au platit pentru el 145 de milioane de euro, iar in vara anului trecut eu decis sa il imprumute la Bayern pana la finalul sezonului. Quique Setién s-a declarat fanul lui Coutinho, insa ramane de vazut ce decizie vor lua in legatura cu el oficialii Barcelonei inaintea startului din noul sezon.



Ousmane Dembélé

Francezul a fost cumparat pentru 135 de milioane de euro de la Dortmund. Venit pe Camp Nou la 20 de ani, Dembélé nu a reusit sa se ridice la nivelul asteptarilor. Acccidentarile dese l-au facut sa fie indisponibil mult timp. In acest sezon, campionul mondial a fost pus pe bara de doua lovituri serioase. Dembele e si acum indisponibil, estimandu-se ca nu va mai juca pana la finalul campaniei.



Zlatan Ibrahimovic

Probabil una din cele mai mari erori pe care le-au facut catalanii in toata istoria lor. Zlatan a fost adus pe Camp Nou in 2009 de la Inter Milano. Pentru el Barcelona a platit 70 de milione de euro, insa conflictul pe care suedezul l-a avut cu Pep Guardiola i-a obligat sa il cedeze dupa doar un an la AC Milan, contra sumei de 35 de milioane de euro.

Arda Turan

Singura explicatie pentru care Turan a fost transferat de Barcelona? Aveau nevoie de o rezerva de top. :) Turcul a venit pe Camp Nou chiar in perioada in care trioul fantastic Messi-Suarez- Neymar functiona la capacitate maxima. Catalanii i-au platit lui Atletico Madrid 35 de milioane de euro pentru transferul sau iar in cei 3 ani petrecuti la echipa Arda Turan a evoluat in doar 55 de partide.



Dmitri Cigrinski

Fostul elev al lui Mircea Lucescu de la Sahtar Donetk a fost cumparat de Barcelona pentru suma de 25 de milioane de euro. Fundasul ucrainean a evoluat doar 14 meciuri pentru gruparea blaugrana, iar dupa doar un an s-a intors la Donetk pentru suma de 15 milioane de euro, fara sa impresioneze pe nimeni.

Malcom

Este unul din jucatorii adusi in epoca Valverde. Barcelona l-a achizitionat de la Bordeaux in schimbul a 45 de milioane de euro. Interesant este ca dupa ce Valverde l-a dorit, tot el a decis sa il vanda in vara anului trecut la Zenit, pentru 40 de milioane de euro. Malcom este inca o afacere in care Barca a iesit pe minus.

Jérémy Mathieu

Este doar una din afacerile proaste pe care Barcelona le-a facut cu Valencia. In 2014, Mathieu era adus pe Camp Nou in schimbul a 20 de milioane de euro. Evolutiile neconvingatoare ale fundasului francez i-au determinat pe catalani sa il vanda in 2017 pentru doar 3 milioane de euro.

Paco Alcácer

Singurul lucru pozitiv din transferul lui Alcácer este faptul ca Barca a reusit sa obtina profit cu el. In 2016 era transferat de la Valencia pentru 30 de milioane de euro. In 2018, Barcelona il imprumuta la Dortmund, pentru ca dupa un an sa il vanda definitiv pentru 37 de milioane de euro.



André Gomes

Mijlocasul portughez a ajuns in curtea catalanilor in 2016, contra sumei de 37 de milioane de euro. Cei doi ani petrecuti la Barcelona au demonstrat ca nu era jucatorul de care catalnii aveau nevoie. In prima faza a fost imprumutat la Everton pentru un an, iar dupa perioada de imprumut a fost vandut definitiv pentru 28 de milioane de euro.

Martín Cáceres

Multi nu isi mai amintesc, insa Cáceres a fost jucatorul Barcelonei. Uruguaianul a fost transferat in 2008, de la Villarreal pentru suma de 17 milioane de euro. Fundasul nu a petrecut prea mult timp pe Camp Nou, iar dupa doar un an era cedat la Juventus pentru 8 milioane de euro.

Razvan Dragomirescu

