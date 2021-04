La asta nu se astepta nimeni! Mesajul postat de Real Madrid imediat ce Barcelona a castigat finala Cupei Spaniei!

Barcelona a castigat a 31-a Copa del Rey din istorie, dupa ce a invins-o cu 4-0 pe Athletic Bilbao.

Catalanii nu au avut probleme cu Athletic Bilbao in finala Cupei Regelui. Cu Messi intr-o zi mare, Barcelona s-a impus cu 4-0 si a dominat partida de la un cap la altul.

Dubla lui Messi din finala a fost completata de golurile lui Griezmann si de Jong.

Dupa ce Barcelona a iesit invingatoare, primul mesaj de felicitare a venit chiar din partea lui Real Madrid.

"Felicitari Barcelonei si fanilor sai pentru binemeritata Copa del Rey 2021.", a sunat mesajul postat pe contul oficial de Twitter al madrilenilor.

Real Madrid a fost eliminata inca din turul 2 al competitiei. Elevii lui Zidane au fost invinsi cu 2-1 de Alcoyano, echipa din liga a 3-a spaniola.

Cele doua mari rivale se lupta pentru La Liga, unde Real are un punct avans fata de Barcelona (66 - 65), cu 8 etape inainte de final. Liderul clasamentului este Atletico Madrid, care are 70 de puncte, dar un meci in plus.