Tchouameni a explicat fără perdea forma slabă din ultimul timp

Închizătorul francez era cotat la 60 milioane de euro, conform site-urilor de specialitate, în momentul în care „los blancos” a plătit 80 milioane de euro celor de la AS Monaco pentru serviciile fotbalistului. Acum, Tchouameni e evaluat de Transfermarkt la 90 milioane.

În ultima vreme, fotbalistul nu a mai arătat forma de la începutul sezonului. În ultimele șapte meciuri, Carlo Ancelotti l-a utilizat încă din primul minut pe Aurelien Tchouameni doar în două partide: 3-2 vs Espanyol, respectiv 0-0 vs Real Betis.

Jucătorul a vorbit despre evoluțiile inconstante din ultimul timp și a precizat că există urcușuri și coborâșuri în orice carieră a unui fotbalist, iar în ceea ce-l privește pe el, e prima dată când nu își arată potențialul maxim.

„Sunt încrezător, știu ce pot să fac. Pot fi momente dificile în cariera unui sportiv. E prima dată când se întâmplă asta și pentru mine, dar încă învăț. E multă competiție la Real și trebuie să fii bun să joci”, a specificat Aurelien Tchouameni, citat de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano, pe rețelele social media.

Tchouameni on recent struggles: “I am confident, I know what I can do. There can be difficult moments in an athlete's career, and it's the first time it happened to me — but I'm still learning”. ⚪️✨

“There's a lot of competition at Real and you need to be good to play”. pic.twitter.com/352Z0kMcCo