Tatăl lui Lamine Yamal i-a provocat pe adversari și agenții de securitate au intervenit. Ce a urmat

Cadena Ser relatează chiar că agenţii de securitate au fost nevoiţi să intervină pentru a-l calma pe Mounir Nasraoui şi a-l obliga să schimbe locul, pentru a evita degenerarea situaţiei. În cele din urmă, acesta a fost mutat într-o altă zonă a stadionului.

„Prietenii care stăteau la aproximativ douăzeci de locuri distanţă de tatăl lui Yamal mi-au spus că acesta făcea multe gesturi. El chiar i-a provocat pe suporterii Betis. Atmosfera era tensionată”, a declarat un jurnalist de la Cadena Ser. „Apoi s-a restabilit calmul, dar ei s-au temut că se va întâmpla ceva grav”, a adăugat el.

Potrivit cotidianului Mundo Deportivo şi unor videoclipuri difuzate pe reţelele sociale, Mounir Nasraoui a fost văzut sărbătorind zgomotos golurile marcate de Barça, inclusiv penalty-ul transformat de fiul său, întorcându-se spre fanii echipei Betis, scrie news.ro.

