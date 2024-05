Tatăl lui Kylian Mbappe l-a sunat pe Florentino Perez. Spaniolii au aflat ce i-a transmis

Wilfried Mbappe a dezvăluit că a fost uluit de prestația lui Real Madrid împotriva celor de la Bayern München și că abia așteaptă să vadă visul fiului său cum devine realitate. Potrivit declarațiilor sale pentru portalul spaniol Madrid Universal, familia Mbappe așteaptă cu sufletul la gură momentul în care Kylian va păși pe gazonul de pe "Santiago Bernabeu".

"L-am văzut de acasă… (n.r. despre meciul Real Madrid – Bayern Munchen) A fost uimitor!

Așteptăm cu nerăbdare să fim acolo (n.r.: ca fiul lui să joace pentru Real Madrid)", a declarat Wilfried Mbappe, conform Madrid Universal.

E oficial! Mappe și-a luat adio de la parizieni

Anunțul că Mbappe nu își va prelungi contractul cu PSG a stârnit multe speculații, iar semnele indică că destinația lui următoare este Real Madrid, club care a manifestat un interes puternic pentru tânărul superstar francez.

Într-un videoclip postat pe rețelele de socializare, Kylian Mbappe și-a luat adio de la PSG. Atacantul le-a mulțumit fanilor și clubului pentru anii petrecuți acolo.

”Salut! Sunt Kylian. Vreau să vorbesc cu voi. Mereu am vrut. Vreau să anunț că ăsta este ultimul meu an la PSG. Aventura noastră se va încheia în săptămânile următoare. Sunt emoționat. Sunt onorat că am purtat tricoul celui mai mare club din Franța”, a spus Kylian Mbappe într-un videoclip postat pe platforma Twitter/X.





Într-un sezon plin de evenimente și cu o finală de Champions League pe rol, venirea lui Mbappe la Real Madrid ar putea aduce o nouă doză de energie și speranță pentru echipă și pentru suporteri. Cu toate că nimic nu este încă sigur, vestea că Mbappe ar putea îmbrăca tricoul lui Real Madrid a stârnit deja entuziasm printre fanii clubului și a ridicat nivelul așteptărilor pentru sezonul viitor.