Surpriza URIASA la casele de pariuri! Cine este marele favorit sa-l inlocuiasca pe Zinedine Zidane la Real Madrid

Zinedine Zidane a anuntat astazi ca se desparte de Real Madrid dupa 3 ani in care a castigat 104 din cele 149 de partide, a cucerit de 3 ori consecutiv UEFA Champions League, un titlu al Spaniei si alte 5 trofee in mai putin de 3 sezoane!

Imediat au aparut informatii despre viitorul antrenor al celor de la Real Madrid iar cei de la Marca au scris ca principala tinta este Mauricio Pochettino, antrenorul lui Tottenham, cel care abia si-a prelungit contractul cu clubul londonez.

Insa la casele de pariuri, un alt nume este favorit: Arsene Wenger! Acesta a fost ofertat in trecut de cei de la Real Madrid insa a ales sa ramana la Arsenal, club de care s-a despartit in aceasta vara dupa aproape 22 de ani! Printre numele mai putin credibile de pe lista se afla si Iker Casillas sau Cristiano Ronaldo!



Incredible! @PhilKitro is 500/1 to be the new Real Madrid manager ????????????

cc @sidlowe pic.twitter.com/4HQrCtRVGF