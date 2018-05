Cifrele incredibile ale mandatului lui Zidane! Francezul pleaca de la Real la egalitate cu cei mai titrati antrenori din istoria UCL. Cate trofee a castigat

Toata Romania vede Romania! Joi, 31 mai, 17:00 in direct la PRO TV: Romania - Chile!

Zinedine Zidane a detonat o adevara bomba. Antrenorul francez si-a dat demisia de la Real Madrid la mai putin de o saptamana de la castigarea celei de-a treia Ligi a Campionilor la rand.

Zidane pleaca de la Real Madrid din postura de cel mai titrat antrenor din istoria UCL, fiind la egalitate cu Bob Paisley si Carlo Ancelotti.

Zizou a stat pe banca Realului la 149 de meciuri, castigand 104 dintre acestea. El i-a adus formatiei madrilene 9 trofee!



Ce a castigat Zidane cu Real

1 x titlul La Liga

3 x UEFA Champions League

2 x Supercupa Europei

2 x Mondialul Cluburilor

1 x Supercupa Spaniei



Trofeele sale ca jucator la Real

1 x titlul La Liga

1 x UEFA Champions League

1 x Supercupa Europei

1 x Mondialul Cluburilor

2 x Supercupa Spaniei

