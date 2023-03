Sub comanda lui Xavi din vară! Jucătorul care revine la Barcelona din sezonul următor

Fundașul dreapta se va întoarce la clubul de care aparține din vară, după un sezon petrecut la AC Milan, unde se pare că nu a confirmat.

Campioana en-titre a Italiei nu va activa clauza de cumpărare definitivă pentru Dest, în valoare de 20 de milioane de euro, astfel că fundașul american, născut în Olanda, se va întoarce la Barcelona din vară, scrie jurnalistul Fabrizio Romano.

Cel mai probabil, în cazul lui Dest se va găsi o soluție pentru ca acesta să prindă mai multe minute la un alt club. Rămâne de văzut ce decizie va lua Barcelona, având în vedere că fundașul mai are contract până în 2025 cu gruparea catalană.

