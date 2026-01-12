Real Madrid a emis un comunicat oficial în care a anunțat că despărțirea s-a produs de comun acord și, totodată, a anunțat că noul antrenor principal al echipei este Alvaro Arbeloa, care antrenase până acum Real Madrid Castilla.

Starurile lui Real Madrid, surprinse de plecarea lui Xabi Alonso

Plecarea lui Xabi Alonso a fost una surprinzătoarea, mai ales că președintele Florentino Perez îl asigurase pe antrenor de toată susținerea sa. Din acest motiv, nimeni nu s-a așteptat că Xabi Alonso să fie părăsească banca echipei de pe Santiago Bernabeu. Nici măcar jucătorii nu au știu de această decizie și au aflat prin intermediul comunicatului oficial emis de club.

”Mai mulți jucători recunosc în privat că au aflat din comunicatul oficial, fără niciun avertisment prealabil, ceea ce le-a sporit starea de nedumerire. De fapt, unii jucători susțin că relația dintre antrenor și vestiar fusese mai bună în ultimele săptămâni”, a scris Marca.

Xabi Alonso pleacă fără niciun ban de la Real Madrid

Interesant este însă modul în care s-a produs despărțirea de Xabi Alonso. În comunicatul clubului este menționat faptul că lui Xabi Alonso i-a fost reziliat contractul de comun acord.

Acest lucru înseamnă că Real Madrid nu este obligată să îi plătească antrenorului clauza de reziliere de 15 milioane de euro a contractului care se întindea pe trei sezoane.

