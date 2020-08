Stare de URGENTA la Barcelona! Presa anunta ca a inceput CURATENIA la club dupa UMILINTA cu Bayern! Doar PATRU jucatori sunt de NEATINS

Dupa esecul dureros din Champions League, Barcelona se va transforma.

Cel putin asta anunta presa internationala. Jurnalistii de la Diario Sport au notat cele 3 masuri importante pe care le vor lua oficialii clubului blaugrana in urmatoarea perioada.

In primul rand, se vorbeste despre demiterea antrenorului Quique Setien si aducerea unui nou tehnician. Printre posibilii inlocuitori ai lui Setien se numara Pochettino, Alegri, Henry, Koeman sau Pimienta. Argentinianul Mauricio Pochettino este favorit sa preia banca tehnica a catalanilor, insa potrivit jurnalistilor de la As, el nu este dorit de cativa dintre fotbalistii importanti de la echipa.

In al doilea rand, desi nu va demisiona, presedintele Barcelonei, Josep Maria Bartomeu, va grabi alegerile pentru numirea unui nou presedintele. El a declarat ca programarea alegerilor in acest moment ar fi nociva pentru club, dar crede ca acestea ar putea sa aiba loc in primele 3 luni din 2021.

In al treilea rand, una dintre cele mai importante masuri pe care le vor lua cei de la Barcelona in urmatoarele zile este legata de intinerirea echipei.

Din intreg lotul catalanilor, doar 4 jucatori nu pot pleca in aceasta vara. Este vorba despre Messi, Ter Stegen, Lenglet si de Jong, in timp ce alti 17 fotbalisti au fost trecuti pe lista posibilelor transferuri, printre ei facandu-si aparitia nume importante, cum ar fi Jordi Alba, Suarez sau Busquets.