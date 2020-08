Mutarea care ar fi putut schimba TOTUL pentru Barcelona! Motivul HALUCINANT pentru care Bartomeu a refuzat sa il ia pe cel care i-a UMILIT pe catalani

Este vorba despre Alphonso Davies, al carui dribling de la golul 5 al bavarezilor a umbrit reusita lui Kimmich.

Potrivit jurnalistilor de la Marca, inainte de a ajunge in Bundesliga, Davies era un fotbalist promitator in MLS, la Orlando City. Fostul atacant bulgar Hristo Stoichkov s-a intalnit atunci de mai multe ori cu presedintele Barcelonei, Josep Maria Bartomeu, pentru a-l prezenta pe jucatorul in varsta acum de 19 ani.

Bartomeu a refuzat sa-l transfere pe Davies, motivandu-si decizia astfel: "Este canadian, nu-mi place de el, multumesc!"

