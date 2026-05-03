Cotat la un milion de euro de site-urile de specialitate, Denis Ciobotariu a bifat până acum 41 de apariții în toate competițiile la echipa din Grant, și-a trecut numele pe tabela de marcaj de cinci ori și, pe deasupra, a oferit și o pasă decisivă.

”Ciobi” a început sezonul ca titular incontestabil la Rapid, doar că la mijlocul lui septembrie el s-a accidentat la genunchi și a fost scos din schemă pentru șase meciuri, suficiente cât să piardă locul de titular de la Rapid.

Costel Gâlcă, antrenorul giuleștenilor, a mizat mai mult, de atunci, pe Alexandru Pașcanu, Lars Kramer sau Leo Bolgado, în locul lui Denis Ciobotariu

Ce a avut de zis Liviu Ciobotariu după ce Denis a ajuns rezervă la Rapid: ”Asta l-a dereglat”

Tatăl său, Liviu Ciobotariu, care e liber de contract după aventura de la Petrolul Ploiești de anul trecut, a vorbit despre Denis și a evidențiat că stoperul nu are decât să-și aștepte rândul la Rapid.

”El a început bine sezonul. Era constant în primul 11 al Rapidului și avea evoluții convingătoare. A venit apoi acea problemă medicală, care l-a dereglat puțin. Mă refer aici la starea lui de sănătate și perioada de inactivitate, de peste două luni.

Acum, concurența este una loială la Rapid. Pașcanu și Kramer sunt într-o formă foarte bună, toată linia de apărare este una bună. Denis trebuie să-și aștepte rândul și să joace atunci când va avea ocazia”, a spus Liviu Ciobotariu, potrivit digisport.

