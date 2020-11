Sergio Ramos este DE NEOPRIT! Ce antrenament INCREDIBIL a facut la mai putin de 72 de ore de la accidentare

Sergio Ramos s-a accidentat in meciul din Nations League dintre Spania si Germania, scor 6-0.

Fundasul in varsta de 34 de ani a resimtit o durere la coapsa dreapta, oficialii madrileni anuntand ca Ramos are o leziune la bicepsul femural drept.

In ciuda acestei probleme, capitanul lui Real nu poate sta departe de antrenamente si insista sa ramana in forma pentru a putea reveni in cel mai scurt timp pe teren.

Vineri, Sergio Ramos s-a intors in sala de fitness de la baza de pregatire a "galacticilor", realizand un antrenament extrem de dur tinand cont ca se accidentase in urma cu mai putin de 72 de ore.

Imaginile au fost postate pe contul de Instagram al fotbalistului, adunand aproape 1 milion de aprecieri in doar 13 ore.