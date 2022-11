Șeicul Sergio! Busquets are două oferte din Arabia Saudită

S-a vorbit despre posibilitatea ca Busquets să ajungă în Major League Soccer (MLS), în Statele Unite, dar acum a apărut și posibilitatea unui transfer în Arabia Saudită. Două cluburi din zona Golfului vor să-l transfere pe căpitanul grupării blaugrana, notează jurnalistul Ekrem Konur.

Recent, presa din Spania a dezvăluit că Busquets își dorește să joace în MLS după ce îi va expira înțelegerea cu Barcelona. Inter Miami, echipa lui David Beckham, vrea să aducă o nouă ”vedetă” la echipă, după ce Gonzalo Higuain s-a retras.

???? #EXCL | 2 Clubs from the Saudi Arabian Pro League are monitoring the situation of Barcelona's 34-year-old player Sergio Busquets.

⚠️ The Spanish player plans to continue his career in the MLS.

