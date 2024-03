Jurgen Klopp anunță: ”Accidentare cât se poate de serioasă! Nu știm cât va lipsi”

Portarul brazilian a lipsit, în consecință, la trei partide din Premier League, la runda a cincea din FA Cup (3-0 vs. Southampton) și la finala Carabao Cup câștigată de Liverpool cu 1-0 în prelungirile meciului cu Chelsea.

Jurgen Klopp, antrenorul lui Liverpool care va pleca la finele actualei stagiuni, a anunțat faptul că Alisson a suferit o accidentare cât se poate de serioasă și va lipsi o perioadă îndelungată de la trupa din Merseyside.

Chiar și așa, tehnicianul neamț a sugerat că accidentarea nu-i va încheia prematur sezonul lui Alisson, dar încă nu cunoaște data în care goalkeeperul brazilian va reveni în primul ”11” al ”cormoranilor”.

”Alisson a suferit o accidentare serioasă, nu e de scurtă durată. Nu știm cât va lipsi. E serioasă, dar nu-i va sfârși sezonul”, a spus Jurgen Klopp, citat de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano.

???????????? Klopp: “Alisson has suffered a serious injury, not a short one”.

“There is no real timescale on it, but it is proper muscle injury. It’s not a short one.

“It is a rather serious one, but NOT a season-ending injury”. pic.twitter.com/NNMZCcNDyo