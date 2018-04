Otelul, Farul, Petrolul, U Cluj! Situatia echipelor de traditie in Liga a III-a! Cine promoveaza si cine are emotii

Echipele de traditie din Liga a 3-a intra pe ultima turnanta in lupta pentru promovarea in esalonul secund.

In Seria 1 a Ligii a 3-a, ASC Otelul Galati ocupa abia pozitia a 4-a, cu 34 puncte din 17 meciuri, urmandu-le pe Aerostar Bacau (40p/17m), FC Csikszereda (37p/17m) si CSM Roman (36p/18m). Echipa galateana, in componenta careia ii regasim pe Adrian Salageanu si Silviu Ilie, fostii campioni ai Romaniei in tricoul "otelarilor", intalnesc maine, in deplasare, pe Bucovina Radauti, ocupanta locului 7, echipa fostului stelist Daniel Balan. Interesant e ca la harghitenii de pe locul 2 evolueaza inca fostul rapidist Robert Ilyes (44 de ani), impreuna cu un marocan, doi maghiari si un spaniol, iar pe banca se afla Laszlo Balint, fost antrenor in Liga 1 la FC Brasov si ASA Tg. Mures.



SSC Farul Constanta, cu Petre Grigoras antrenor si Adrian Pitu presedinte, se dueleaza crancen cu Progresul Spartac Bucuresti in Seria 2 a Ligii a 3-a. Dobrogenii au 44 de puncte dupa 17 meciuri si intalnesc, maine, pe teren propriu pe Victoria Traian, "lanterna rosie" a seriei, care are numai infrangeri in meciurile jucate pana acum si un golaveraj de -65. Bucurestenii au 42 de puncte tot in 17 meciuri, iar maine vor intalni pe teren propriu pe FC Voluntari II, ocupanta locului 7 in clasament.



Petrolul 1952 Ploiesti, cu Romulus Ciobanu antrenor si Cristi Vlad presedinte, se afla prinsa intr-o lupta acerba cu doua reprezentante ale Teleormanului. In clasamentul Seriei a 3-a, conduce FC Alexandria (42p/16m), urmata de Petrolul (41p/15m) si Vointa Turnu Magurele (34p/16m). Ambelor rivale ale "lupilor galbeni" li se vor da "la cheie" stadioane noi in acest an, iar despre echipa din Turnu Magurele se spune ca ar fi finantata de firmele fiului lui Liviu Dragnea. Maine, prahovenii joaca in nocturna, de la ora 19.00, pe teren propriu, contra lui CS Tunari (locul 5), in timp ce FC Alexandria intalneste tot pe teren propriu, de la ora 17.00, pe FC Aninoasa (locul 11).



In Seria a 5-a, Universitatea Cluj (41p/16m), cu Adrian Falub antrenor si Ioan Ovidiu Sabau manager general, se poate desprinde decisiv de Performanta Ighiu (37p/17m), ocupanta locului secund si principala contracandidata la promovare. "Studentii" clujeni, in lot cu Florescu, Goga, Cordos, Abrudan, Giurgiu, Onicas, Albut sau Lemnaru, jucatori cu multe meciuri in Liga 1 si, unii dintre ei, chiar la echipa nationala, vor da piept, maine, pe teren propriu, de la ora 19.00, cu Unirea Tasnad (locul 10). Performanta Ighiu va juca in deplasare, tot maine, cu ACS Comuna Recea (locul 3).

Gabriel Chirea

gabriel.chirea@protv.ro