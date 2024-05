Toni Kroos a făcut anunțul pe pagina sa de Instagram, unde a reflectat asupra carierei sale și a transmis un mesaj de mulțumire către fanii și colegii săi.

Kroos a fost unul dintre cei mai apreciați mijlocași ai generației sale, recunoscut pentru contribuția sa atât la nivel de club, cât și la echipa națională a Germaniei. Retragerea sa marchează sfârșitul unei ere pentru fanii fotbalului, care au admirat eleganța și eficiența jocului său pe teren.

„*17 iulie 2014* - ziua în care m-am transferat la Real Madrid, a fost ziua care mi-a schimbat viața. Viața mea ca fotbalist - dar mai ales ca persoană.

A fost începutul unui nou capitol la cel mai mare club din lume. După 10 ani, la sfârșitul acestui sezon, acest capitol ajunge la final. Nu voi uita niciodată acea perioadă de succes! Aș dori să mulțumesc în mod special tuturor celor care m-au primit cu inima deschisă și au avut încredere în mine.

Dar mai ales vouă, dragi 'madridistas', pentru afecțiunea și iubirea voastră din prima zi până în ultima. Cariera mea de fotbalist se va încheia în această vară, după Campionatul European. Așa cum am spus mereu: Real Madrid este și va fi ultimul meu club. Sunt fericit și mândru că în mintea mea am găsit momentul potrivit pentru această decizie și că am putut să o aleg de unul singur. Ambiția mea a fost întotdeauna să-mi închei cariera la apogeul nivelului meu de performanță.

De acum înainte, există doar un singur gând: a por la 15!!! HALA MADRID Y NADA MAS!”, a fost mesajul lui Toni Kroos, postat pe rețelele sociale.

Retragerea mijlocașului german a fost confirmată și de arhicunoscutul jurnalist sportiv, Fabrizio Romano.

???? BREAKING: Toni Kroos RETIRES. He’s leaving Real Madrid and retiring right after Euro 2024. Legend. ????✨ pic.twitter.com/OwfQEy5GD5 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 21, 2024

Cariera lui Toni Kroos

Toni Kroos s-a născut pe 4 ianuarie 1990, în Greifswald, Germania. Neamțul și-a început cariera profesională la Bayern Munchen, unde a câștigat multiple titluri, inclusiv Bundesliga și Liga Campionilor.

În 2014, s-a transferat la Real Madrid, unde a contribuit decisiv la câștigarea a patru trofee UEFA Champions League. Kroos este cunoscut pentru tehnica sa impecabilă, viziunea de joc și abilitatea de a controla ritmul partidelor.

Palmaresul impresionant

Real Madrid:

Patru trofee UEFA Champions League

Cinci Cupe Mondiale ale Cluburilor

Patru titluri La Liga

O cupă a Spaniei

Patru Supercupe ale Spaniei

Patru Supercupe UEFA

Bayern Munchen:

Trei titluri Bundesliga

Un titlu de Liga Campionilor

Un titlu de Campion Mondial Inter-Cluburi

O Supercupă UEFA

Trei cupe ale Germaniei

Un titlu de Supercupa Germaniei

Echipa națională a Germaniei:

Cupa Mondială din 2014

Mijlocașul în vârstă de 34 de ani, în ciuda vârstei, încă este cotat la aproximativ 12 milioane de euro, conform site-urilor de specialitate.