S-a vorbit mult, în primii cincisprezece ani ai noului mileniu, despre raportul de rivalitate dintre Serena Williams și Maria Sharapova.

Sportiva din Federația Rusă - între timp stabilită în SUA - a vorbit despre relația pe care o are, în prezent, cu fosta jucătoare americană.

Maria Sharapova: „Nu aș numi-o rivalitate, m-a bătut măr de multe ori.”

„Nu aș numi rivalitate, ce am avut noi. M-a bătut măr de multe ori,” a afirmat Maria Sharapova, care a câștigat doar două din cele douăzeci și două de întâlniri directe cu Serena Williams.

De cinci ori campioană de mare șlem, Maria Sharapova s-a evidențiat în lumea tenisului când a șocat-o pe Serena Williams în finala Wimbledon 2004; la doar 17 ani, „Masha” s-a impus, 6-1, 6-4, provocându-i americancei un eșec neașteptat.

Dar nici Serena Williams nu mai vrea să întrețină un raport de tensiune cu Maria Sharapova. „Am avut câteva din cele mai grele momente și câteva din cele mai mari victorii, în carieră, alături de ea. Avem un respect mare pentru cealaltă,” s-a pronunțat, de partea opusă, Serena Williams, potrivit Daily Mail.