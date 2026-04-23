„Eu nu aș numi-o așa." Maria Sharapova, declarație surprinzătoare despre Serena Williams. Cuvintele rusoaicei schimbă tot
Alexandru Hațieganu
Maria Sharapova s-a pronunțat asupra rivalității pe care a avut-o cu Serena Williams.

Maria Sharapova, Serena Williams, Tenis WTA
S-a vorbit mult, în primii cincisprezece ani ai noului mileniu, despre raportul de rivalitate dintre Serena Williams și Maria Sharapova.

Sportiva din Federația Rusă - între timp stabilită în SUA - a vorbit despre relația pe care o are, în prezent, cu fosta jucătoare americană.

Maria Sharapova: „Nu aș numi-o rivalitate, m-a bătut măr de multe ori.”

„Nu aș numi rivalitate, ce am avut noi. M-a bătut măr de multe ori,” a afirmat Maria Sharapova, care a câștigat doar două din cele douăzeci și două de întâlniri directe cu Serena Williams.

De cinci ori campioană de mare șlem, Maria Sharapova s-a evidențiat în lumea tenisului când a șocat-o pe Serena Williams în finala Wimbledon 2004; la doar 17 ani, „Masha” s-a impus, 6-1, 6-4, provocându-i americancei un eșec neașteptat.

Dar nici Serena Williams nu mai vrea să întrețină un raport de tensiune cu Maria Sharapova. „Am avut câteva din cele mai grele momente și câteva din cele mai mari victorii, în carieră, alături de ea. Avem un respect mare pentru cealaltă,” s-a pronunțat, de partea opusă, Serena Williams, potrivit Daily Mail.

Grigor Dimitrov, motivul unor tensiuni între Maria Sharapova și Serena Williams

S-a întâmplat ca tensiunile dintre Maria Sharapova și Serena Williams să treacă limitele terenurilor de tenis.

În 2013, Serena Williams o numea pe Maria Sharapova „plictisitoare” și o acuza că „stă cu tipul cu suflet negru,” afirmație pentru care americanca și-a cerut scuze. Serena Williams se referea la fostul său partener, Grigor Dimitrov, care, între timp, a cucerit-o și pe Maria Sharapova.

