Jucatorul adus de Dinamo are amintiri de 5 stele cu Messi, Neymar si Iniesta! Cum e viata la Bucuresti pentru fostul fotbalist al Barcelonei

Romania, te iubesc! Spaniolul Camara e impresionat de Bucuresti! In cateva zile ii vin si parintii in Romania.

Camara a impresionat deja in Liga, a facut meciul perfect la Medias. A scos un penalty, a dat un asisst si a si marcat.

Si Romania l-a impresionat pe Camara,

"Orasul este spectaculos iar la club avem de toate. In aceasta saptamana, chiar maine, vine tatal meu aici pentru o saptamana si va vedea cum este orasul. De exemplu, am fost in apropierea Casei Poporului si arata impresionant", a spus Camara pentru PRO TV.

Camara a jucat la Villareal si a fost coleg cu Messi la Barcelona .

"Intr-un final, a fost un vis ca am ajuns la un club mare. Cand ajungi acolo si te antrenezi cu Messi, Neymar, Iniesta... Toate momentele petrecute acolo au fost incredibile", e nostalgic spaniolul.

La Dinamo, Camara vrea sa castige primele sale trofee din careira: "Cea mai mare dorinta, cum nu am castigat nimic ca jucator pana acum, ar fi sa castig ceva cu Dinamo".