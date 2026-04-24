Violeta Colgiu a câștigat premiul reporterul anului la Gala APS: „Asta mi-a zis Mircea Lucescu”

Asociația Presei Sportive din România a desemnat premiile pentru jurnalism sportiv aferente anului 2025, iar printre jurnaliștii premiații s-au numărat Violeta Colgiu și Ion Alexandru , reporter PRO TV , respectiv comentator VOYO și PRO TV .

Violeta Colegiu s-a declarat onorată de premiul primit și de recunoștința adus muncii ei. Ea a fost desemnată reporterul anului și a câștigat premiul „Doina Stănescu”.

Reporterul PRO TV și-a amintit despre o discuție pe care a avut-o cu regretatul Mircea Lucescu și a dezvăluit ce a îndrumat-o să facă.

„Premiul acesta înseamnă mult pentru mine, pentru că anul acesta se împlinesc 30 de ani de când fac această meserie. Multă lume mă întreabă dacă nu m-am plictisit, dacă îmi mai place ceea ce fac. Îmi place foarte mult.

În televiziune, degeaba ești reporter bun dacă nu se vede la televizor ceea ce faci. De aceea le mulțumesc mult colegilor operatori cu care fac echipă la filmări.

Am început meseria de reporter ca să-mi întâlnesc idolii, pe Hagi și pe Popescu, și am rămas pentru că este o meserie imprevizibilă: ți se întâmplă multe lucruri, întâlnești mulți oameni cu povești și rămâi cu multe amintiri.

Mircea Lucescu m-a întrebat într-o zi dacă îmi place meseria pe care o fac. I-am spus că îmi place mult și i-am povestit câteva dintre pățaniile mele ca reporter.

Atunci, Lucescu mi-a zis: 'Violeta, ține-le minte, notează-le, la bătrânețe să scrii o carte'. Nu o să scriu o carte. Amintirile din viața de reporter îmi vor rămâne în minte și în inimă și voi ști că am făcut ceea ce mi-a plăcut cel mai mult”, a spus Violeta Colgiu, reporter PRO TV.

Lista Premiilor APS 2025