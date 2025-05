După victoria cu Real Sociedad, Modric a ținut un discurs emoționant. La meci a fost prezent și Toni Kroos, fostul partener al lui Modric de la mijlocul terenului.

Cu 28 de trofee, Luka Modric este cel mai titrat jucător din istoria lui Real Madrid, iar la Cupa Mondială a Cluburilor, competiția transmisă în direct pe PRO TV, Pro Arena și VOYO, croatul își mai poate trece în palmares un trofeu.

”A venit momentul pe care niciodată nu am vrut să-l văd sosind. A fost o călătorie lungă și minunată. Vreau să mulțumesc clubului, președintelui Florentino Pérez, tuturor colegilor și antrenorilor pe care i-am avut, celor care m-au însoțit și m-au ajutat pe acest drum, familiei mele. Mulțumesc din suflet.

Este un moment dificil. Am câștigat mult, am avut momente minunate și am ridicat multe trofee. Dar cel mai important trofeu este afecțiunea voastră și dragostea pe care mi-ați oferit-o în toți acești ani. Nu există cuvinte să mulțumesc suficient.

Există o expresie care îmi place foarte mult și spune așa: ’Nu plânge că s-a terminat, zâmbește că s-a întâmplat. Hala Madrid și nimic mai mult’.

Nu există cuvinte să mulțumesc pentru dragostea oamenilor. De la prima zi când am ajuns, acum aproape treisprezece ani, până astăzi. Este o zi foarte emoționantă. Pe drum spre stadion și în vestiar a fost foarte greu. Nu mă așteptam și nici nu visam la un astfel de omagiu.

Este greu să aleg un meci, dar dacă trebuie să aleg unul, rămân cu revenirea împotriva PSG-ului în 2022. Știam că dacă vom câștiga acel meci, am putea deveni campioni. Acum rămâne o provocare foarte importantă, Campionatul Mondial al Cluburilor, pe care îl abordăm cu entuziasm și dorință. Ar fi incredibil să încheiem cu acel titlu”, a spus Luka Modric în discursul său.