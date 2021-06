Real Madrid gata sa dea lovitura pe piata transferurilor! Robert Lewandowski, dorit in Spania

"Galacticii" ar putea tine din nou prima pagina a ziarelor.

Cel mai bun jucator al anului 2020, Robert Lewandowski, ar putea sa o paraseasca pe Bayern in aceasta vara, anunta presa AS. Pe langa formatia "blanco", interesate pentru serviciile fotbalistului ar fi si PSG sau Manchester United, insa totul depinde de intentiile jucatorului bavarezilor.



Lewandowski a fost aproape de a semna cu Real Madrid in 2014, inainte sa ajunga la Bayern Munchen. Polonezul fusese contactat de Florentino Perez in aprilie 2013, cand a reusit un "poker" in tricoul Borussiei Dortmund, in meciul contra Realului.

"Visul lui Lewandowski a fost intotdeauna sa joace pentru Real Madrid si vrea neaparat sa se intample asta inainte de finalul carierei.", incheie cei de la AS. "Sunt inca deschis. Ma simt bine la Bayern, orasul este magnific, e un club minunat. Mereu am fost curios sa invat o noua limba, sa cunosc o noua cultura. Nu stii niciodata ce se poate intampla in fotbal.", a spus Lewandowski, in urma cu cateva zile.