"Mi-a spus sa vin la Bayern!" Mbappe, deturnat din drumul spre Real Madrid?! Ce a vorbit cu un jucator de la campioana Germaniei

Numele lui Kylian Mbappe este unul dintre cele mai populare de pe piata transferurilor.

Kylian Mbappe ar putea pleca de la Paris Saint-Germain in vara, iar destinatia care este pe gurile tuturor este Real Madrid, acolo unde Florentino Perez a spus in repetate randuri ca il doreste. Atacantul francez nu si-a prelungit intelegerea cu seicii, desi au purtat mai multe negocieri.

Starul lui PSG a vorbit intr-un interviu pentru Sport Bild si a dezvaluit ce a discutat cu Lucas Hernandez, jucatorul lui Bayern Munchen, cu care s-a intalnit la nationala.

"Lucas mi-a spus ca ar trebui sa merg la Munchen si sa joc la Bayern. Este unul dintre cele cinci cele mai bune cluburi din lume. Trebuie felicitati pentru modul in care reusesc sa isi mentina calitatea lotului in fiecare an.

Stiu ce trebuie sa faca. Au un concept clar care ii transforma intr-un club mare. Si da, intotdeauna sunt favoriti sa castige orice titlu. In viitor, daca vreau sa castig un trofeu, va trebui sa castig in fata lui Bayern", a dezvaluit Mbappe.

Totodata, Mbappe a vorbit si despre relatia pe care o are cu Neymar, coechipierul sau.

"Este unul dintre cei mai buni prieteni ai mei. Sunt multi cei care vorbesc rau despre atitudinea lui. Poate din cauza unor scene de la Campionatul Mondial cand mai cadea pe gazon ocazional. Insa pot sa ii asigur ca este un tip bun, nu e corecta imaginea pe care o au majoritatea despre el. Cred ca ar fi mai bine ca oamenii sa il cunoasca inainte sa il judece", a adaugat atacantul.