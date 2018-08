Real a inceput RAZBOIUL! S-au plans la FIFA dupa ce Modric a fost contactat de alt club

Real Madrid n-a lasat cazul 'Modric la Inter' sa ramana doar un subiect major de presa al verii.

Florentino Perez a hotarat sa faca o plangere la FIFA impotriva clubului italian. Inter l-ar fi contactat pe Modric fara acordul lui Real pentru a-i propune un contract. Informatia a ajuns la sefii Madridului, care n-au putut accepta modul de negociere al Interului.

Real s-a opus categoric oricarei afaceri care sa-l implice pe Modric, in ciuda informatiilor care anuntau ca si jucatorul incearca sa forteze o plecare de pe Bernabeu in aceasta vara. Inter ar fi oferit pana la 60 de milioane in schimbul sau, suma considerata de Perez mult prea mica in comparatie cu valoarea jucatorului.

Modric, 32 de ani, a jucat in aceasta vara finala campionatului Mondial cu Real si e unul dintre favoriti la castigarea Balonului de Aur.