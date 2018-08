A batut-o pe Real Madrid si a atacat-o pe Barca! Griezmann a rupt tacerea dupa ce a cucerit Supercupa Europei: "Iata de ce am ramas!"

Atletico Madrid a cucerit Supercupa Europei dupa o victorie in prelungiri in fata celor de la Real Madrid, scor 4-2. Partida a avut loc la Tallinn.

Revenit de putin timp la antrenamente dupa ce a castigat Cupa Mondiala cu nationala Frantei, Antoine Griezmann nu a avut cel mai bun meci in Supercupa Europei contra celor de la Real Madrid, fiind schimbat imediat dupa pauza de Simeone. Cu toate astea, Atletico a reusit sa isi invinga marea rivala si sa castige primul trofeu al sezonului.

Curtat in vara de FC Barcelona, Griezmann a ales sa ramana la Atletico si sa semneze un nou contract. Francezul a vorbit dupa victoria cu Real despre decizia sa de a refuza-o pe Barcelona: "Am ramas pentru ca este un proiect bun, am increderea clubului si a lui Simeone. Astazi am vazut ca nu am gresit, mai avem insa multe de obtinut si trebuie sa continuam sa muncim ca pana acum.



Am depus mult efort, cei care au intrat pe teren au facut diferenta si trebuie sa continuam asa pentru ca formam un grup grozav" a spus Griezmann pentru Movistar Plus. El a recunoscut ca s-a simtit sufocat de efortul depus iar acesta a fost motivul inlocuirii.