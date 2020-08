Puteti face ca ei? Un fost star al Barcelonei s-a apucat de YOGA. Pozitia IMPOSIBILA in care si-a sarutat sotia

Fundasul care a jucat 6 ani pentru echipa catalana a impresionat cu calitatile acrobatice, intr-o sesiune foto mai putin obisnuita.

Marc Bartra (29 de ani) e un fost international iberic care a atins apogeul carierei in tricoul Barcelonei, in perioada 2010-2016, trecandu-si in cont o sumedenie de trofee alaturi de Messi si compania. Dupa alte doua sezoane petrecute la Borussia Dortmund, Bartra s-a intors in Spania, dar la Betis Sevilla.

In viata personala, Bartra are o relatie stabila si de lunga durata cu o jurnalista de sport, Melissa Jimenez, specializata in cursele de MotoGP. Cei doi se cunosc din 2014, s-au casatorit in 2017 si au impreuna 3 copii. De asemenea, un alt lucru in comun pentru Marc si Melissa e pasiunea pentru sedintele de yoga, care ii ajuta mult sa se relaxeze.

"Modeleaza-ti mintea cu ajutorul corpului", a scris pe Instagram sotia lui Bartra, postand si o fotografie sugestiva, in care ea si Marc se saruta intr-o pozitie atipica si destul de inconfortanta. "Inhaleaza viitorul, expira trecutul si traieste prezentul", a fost completarea filozofica a fotbalistului, pe aceeasi retea de socializare.