Putea fi transferul iernii, dar Zidane a refuzat! Ce super atacant a fost propus la Real Madrid

Real Madrid se afla pe locul 2 in Spania, dupa 19 etape jucate, cu 40 de puncte.

'Galacticii' nu au cel mai bun sezon al lor, iar asta ii pune pe ganduri pe sefii echipei, in vederea intaririi lotului. Conform celor de la Don Balon, Kun Aguero a fost propus de catre reprezentantii sai la mai multe echipe din Europa, printre care se numara si Real Madrid.

Acestia au declinat, insa, politicos oferta. Zidane a considerat ca varsta si problemele medicale avute de Kun in ultimii ani nu merita investitia salariala destul de consistenta pe care echipa blanco trebuia sa o faca in cazul semnarii atacantului.

Totusi, Aguero ar putea ajunge la marea rivala, FC Barcelona, in cazul in care Leo Messi va ramane la catalani. Este bine cunoscuta relatia de prietenie de lunga durata dintre Messi si Aguero, iar asta ar facilita semnarea jucatorului de la Manchester City.

Aguero, la fel ca si Messi, au intrat in ultimele 6 luni de contract, iar viitorul lor este incert.

Doar 9 meciuri are jucate in acest sezon Aguero, in care a marcat de doua ori, atacantul fiind macinat de problemele medicale mai mult ca oricand.