Promovare dramatica in Spania! Deportivo a batut-o cu 2-0 pe Mallorca in turul barajului pentru La Liga, dar returul a fost unul absolut socant! Ce s-a intamplat

Deportivo La Coruna mai ramane un an in liga a doua spaniola, desi era mare favorita inaintea returului cu Real Mallorca.

Deportivo La Coruna si Real Mallorca s-au luptat in barajul pentru promovarea din Segunda Division in La Liga. Batalia s-a decis dramatic!

Deportivo, fosta echipa a lui Florin Andone, a castigat cu 2-0 meciul tur al duelului cu echipa din Insulele Baleare, dar returul a fost unul de cosmar pentru formatia din Galicia.

Mallorca a intors 0-2 cu Deportivo si a batut cu 3-0 acasa



Invinsi cu 0-2 de La Coruna in meciul tur, cei de la Mallorca nu au dezarmat si au facut un retur cu adevarat nebun. Budimir, Salva Sevilla si Abdon Prats au reusit sa intoarca scorul in favoarea Mallorcai, cu goluri marcate in minutele 21, 62 si 82.

Cei de la Deportivo au fost "anesteziati" pe stadionul din Mallorca si nu a avut forta sa inscrie golul care ar fi putut sa o promoveze in La Liga.