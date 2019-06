Tehnologia de linia portii si VAR-ul n-au fost NICIODATA mai tari! Romania, tara MINUNILOR in fotbal! ASA arata tehnologia de linie la barajul pentru L3!!! Imaginile momentului

Fotbal Team Sageata a castigat campionatul judetean din Buzau si visa la promovarea in C.

N-a fost sa fie. Echipa din Buzau a pierdut atat turul, cat si returul disputat in fata Universitatii 'Dunarea de Jos' Galati. La Galati a fost 2-1 pentru gazde, in timp ce in Buzau s-a terminat mai rau. Galatiul, cu fostul campion Sorin Frunza in echipa, s-a impus cu 3-0.

Stirea nu e neaparat promovarea echipei universitare din Galati. Partida s-a disputat in conditii unice. Arbitrul jocului a dat drumul partidei, chiar daca detaliile de organizare nu erau nici macar la un nivel acceptabil. Astfel, linia portii a avut serios de suferit, dupa cum arata imaginea surprinsa de jurnalistul Marian Capatana. Meciul a avut parte de o tribuna VIP la standarde rurale. Partida s-a vazut excelnt din cupa unui excavator!



Sursa foto: Sorin Pana



Sursa foto: Marian Capatana