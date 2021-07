Povestile mai putin cunoscute cu Messi! Ce datorie are un fost coechipier la superstarul argentinia

In 2004, cand legenda Barcelonei de-abia isi incepea cariera la nationala, cu echipa U17, Messi s-a imprietenit cu Pablo Alvarado. Intr-un turneu international, jucatorii aveau 50 de dolari diurna dar Leo nu a primit niciun ban, pentru ca Alvarado i-a "pastrat" la el.

Acum la Palestino, in Chile, Alvarado a confirmat recent aceasta poveste in social media. Intrebat daca i-a "furat" banii lui Messi, acesta a replicat: "Ceva de genul asta, dar nu cu intentie. Nu aveam doua bancnote de 50 de dolari... si apoi nu l-am mai vazut niciodata. Dar imediat ce il vad o sa ii platesc datoria."

Jajajaja algo así , pero no con mala intención , sino q no tenia dos billetes de 50 y el me dijo q se los de desp … nunca mas lo vi. Apenas lo vea se los devuelvo jaja