Legendarul Xavi ii linisteste pe fanii Barcelonei! "Daca as face pariu, as spune ca Messi va continua la club"

Contractul lui Leo Messi cu Barcelona expirat.

Argentinianul a ramas fara contract de la 1 iulie, iar fanii Barcelonei isi fac griji cu privire la viitorul fotbalistului, fiind stiut faptul ca in vara trecuta acesta a vrut sa paraseasca formatia catalana, insa nu a fost lasat de sefii clubului.

Totusi, fostul mare mijlocas si coechipier cu Messi la catalani, Xavi, ii linisteste pe fani si spune ca daca ar pune pariu cu cineva, ar fi suta la suta sigur ca argentinianul ramane la Barcelona, fiind o situatia din care atat jucatorul, cat si clubul, ar avea de castigat.

"Aceasta este situatia, trebuie sa asteptam. El discuta cu presedintele. Ii doresc tot ce e mai bun. Sper ca anuntul sa fie facut in cel mai scurt timp. Daca as face pariu, as spune ca va continua la club. Leo are nevoie de Barca, iar Barca de Messi. Este fericit la Barcelona si a fost toata viata lui", a spus Xavi, citat de MundoDeportivo.