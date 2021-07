Ce a facut Messi in prima zi cand a devenit liber de contract! Imaginile cu starul argentinian au devenit virale 

Contractul lui Messi cu Barcelona a expirat.

Joi a fost prima zi din cariera lui Messi cand nu a mai avut angajament cu nicio echipa. Multiplului castigator al Balonului de Aur i-a expirat contractul cu Barcelona si, deocamdata, nu si-a prelungit intelegerea cu gruparea de pe Camp Nou. Insa presedintele clubului a oferit garantii in presa din Spania ca jucatorul va continua sa joace pentru echipa blaugrana.

La prima vedere, Messi nu este ingrijorat cu privire la viitorul sau. Superstarul si-a tras o noua frizura chiar in ziua cand a ramas 'somer'. Hairstilystul a tinut sa imortalizeze acest moment, asa ca s-a fotografiat alaturi de unul dintre cei mai buni fotbalisti din istorie.

Argentinianul se afla in acest moment la Copa America, in Brazilia. Nationala tarii sale o va infrunta pe Ecuador in sferturile competitiei, iar daca totul va decurge bine, va juca in semifinale cu invingatoarea dintre Uruguay si Columbia.

Cu 3 goluri marcate, Messi este golgeter la aceasta editie Copa America.