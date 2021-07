Jucatorii din NBA, socati de salariul lui Messi! Cat a castigat starul argentinian in ultimii patru ani la Barcelona

Messi este liber de contract.

Contractul lui Messi cu Barcelona a expirat joi, iar in acest moment, pentru prima data in cariera, fotbalistul nu are niciun angajament. Insa Laporta a dat asigurari in presa din Spania, in repetate randuri, ca negocierile cu starul argentinian decurg conform planului si acesta va continua sa evolueze pe Camp Nou. De altfel, principalul obiectiv pentru care catalanul a castigat sefia clubului a fost garantia ca multiplul castigator al Balonului de Aur va ramane la gruparea blaugrana.

Messi a fost cel mai bine platit sportiv din lume in ultimele 4 sezoane. Fotbalistul a castigat 555 milioane de euro din ultimul contract pe care l-a avut cu Barcelona. Acest venit urias i-a socat chiar si pe Kevin Durant si Isaiah Thomas. Baschetbalistii din NBA au reactionat pe Twitter la suma colosala pe care starul argentinian a incasat-o in ultimii ani.

"Doamne Dumnezeule! Trebuie sa imi duc copiii la fotbal", a fost mesajul postat de Isaiah Thomas pe contul oficial de Twitter.

OMG. I gotta put my kids in Futbol lol https://t.co/SofUGhPrVe — Isaiah Thomas (@isaiahthomas) June 30, 2021

In timp ce Kevin Durant a scris doar "Nebunie".

De precizat este faptul ca cei doi baschetbalisti au avut parte de contracte fabuloase in cariera. Kevin Durant are o intelegere pe 4 sezoane cu Brooklyn Nets, in care va incasa aproape 140 de milioane de euro, in timp ce Isaiah Thomas a fost recompensat, pana acum, cu 6 milioane de euro pe sezon.