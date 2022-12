Franck Kessie a fost doar în două meciuri titular pentru FC Barcelona în această stagiune, în cele șapte apariții pe care le-a bifat în tricoul grupării catalane, iar asta l-a făcut pe agentul său, George Atangana, a vorbit despre viitorul fotbalistului la club.

Agentul FIFA a evidențiat faptul că oficialii Barcelonei sunt fericiți cu serviciile oferite de Kessie, asemenea antrenorului Xavi Hernandez. Totodată, Atangana a precizat că nu se gândește ca mijlocașul ivorian să-i părăsească pe catalani în perioada de mercato din iarnă.

„Barcelona e fericită cu el, Xavi, la fel. Nu plănuim să se despartă Kessie de Barca în ianuarie. Asta nu face parte din ideile sau strategiile noastre. E vorba de ceva timp până când Franck se adaptează”, a spus agentul fotbalistului, potrivit jurnalistului sportiv Fabrizio Romano.

Franck Kessie's agent: "Barcelona are happy with him, Xavi included. We are not planning for Kessie to leave Barça in January, as things stand it's not part of our ideas or strategies", he clarified to CM. ???????? #FCB

"It's just matter of time for Franck to adapt". pic.twitter.com/l6LKyRkEnH