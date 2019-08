Pentru prima data, a spus tot! Cristiano Ronaldo si-a dezvaluit adevaratele sentimente fata de Leo Messi: "Cu siguranta il doare cand eu castig!"

Starul celor de la Juventus a acordat un interviu in care nu si-a cenzurat deloc gandurile.

Cristiano Ronaldo a vorbit pentru televiziunea TVI din Portugalia, "atacand" multe subiecte delicate precum acuzatia de viol sau sumele uriase investite pentru transferurile de jucatori, anuntand si ca e posibil sa se retraga in 2020!

Unul dintre subiectele atinse este rivalitatea cu Leo Messi, starul celor de la Barcelona: "Nu am nicio indoiala ca Messi m-a facut sa fiu un jucator mai bun si vice-versa. Cand eu castig trofee, cu siguranta il doare si la fel e si pentru mine cand el castiga.



Chiar admir cariera pe care a avut-o si stiu ca a vorbit despre dezamagirea sa atunci cand am plecat din Spania pentru ca e o rivalitate pe care o apreciaza. Este o rivalitate buna, dar nu e unica - si Michael Jordan a avut in NBA, a fost cea dintre Ayrton Senna si Alain Prost in Formula 1. Ce au in comun toate acestea e faptul ca sunt rivalitati sanatoase.



Am o relatie excelenta cu Messi pentru ca am impartasit aceleasi momente in ultimii 15 ani. Nu am mers niciodata la cina impreuna, insa nu vad de ce nu am putea face asta in viitor. Nu vad ca asta sa fie o problema" a spus Cristiano Ronaldo.