Cristiano Ronaldo a rabufnit in direct: "Orice jucator acum costa 100 de milioane desi n-a demonstrat nimic!"

Cristiano Ronaldo nu este de acord cu sumele investite de cluburi pentru cumpararea de jucatori.

Candva cel mai scump jucator din istoria fotbalului, Cristiano Ronaldo si-a vazut recordul spulberat in mai multe randuri in ultimii ani. Starul celor de la Juventus a criticat modul in care cheltuiesc cluburile in acest moment intr-un interviu pentru o televiziune din Portugalia.



"Este dificil sa faci calcule in fotbalul actual. Se pariaza mult pe potentia iar industria e diferita. Lasand la o parte cazul Joao Felix, orice jucator costa acum 100 de milioane, chiar daca nu a demonstrat nimic!



Sunt mai multi bani in fotbal. Un fundas si un portar pot sa coste 70 sau 80 de milioane. Nu sunt de acord, dar asta e lumea in care traim si trebuie sa o respectam" a spus Cristiano Ronaldo pentru TVI.

