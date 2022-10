Pas greșit pentru Real Madrid în campionat! Remiză cu echipa fostului jucător de la Dinamo! Toni Kroos, eliminat pentru prima dată în carieră 

Campioana en-titre din Spania a înregistrat prima remiză în campionat după patru victorii consecutive. Real Madrid a deschis scorul pe Santiago Bernabeu prin Vinicius Junior, după o acțiune superbă a madrilenilor și o pasă precisă a lui Fede Valverde.

Girona, echipă în care a fost titular și integralist Aleix Garcia, fostul jucător al lui Dinamo, a egalat prin Stuani, din penalty, după ce arbitrul a arătat punctul cu var în urma unui henț făcut de Asensio. Madrilenii au mai marcat o dată, în minutul 90, însă reușita lui Rodrygo a fost anulată cu VAR.

Real Madrid rămâne lider în clasament, însă cu doar un punct avans față de FC Barcelona.

Madrilenii au încheiat meciul și în zece oameni, după ce Toni Kroos (32 ani) a văzut al doilea cartonaș galben, în urma unui fault făcut în primul minut de prelungiri. Astfel, mijlocașul neamț a bifat o premieră negativă a carierei sale.

Este pentru prima dată când Toni Kroos este eliminat în cei 15 ani de carieră ca fotbalist profesionist.

Toni Kroos picked up his FIRST EVER red card today ????????

He's been playing professional football for 15 years. pic.twitter.com/dihb6kNSNP