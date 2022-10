A plecat de la Dinamo, iar acum e căpitan și înfruntă Real Madrid: "Aș semna pentru asta!"

Garcia, mijlocaș care a evoluat pentru Dinamo o scurtă perioadă, în intervalul octombrie 2020 - ianuarie 2021, s-a întors de la începutul anului trecut în Spania, la Eibar, iar ulterior a semnat cu Girona, formație alături de care a reușit să promoveze în La Liga.

Aleix Garcia a prefațat meciul Real Madrid - Girona

Fostul jucător al lui Dinamo este om de bază la Girona, fiind titular în toate cele 11 meciuri din acest sezon de La Liga. Aleix Garcia a reușit să ofere și două pase decisive, în partidele cu Real Valladolid (2-1) și Real Sociedad (3-5).

Duminică, Garcia, care a purtat și banderola de căpitan la ultimul meci, o va înfrunta din nou pe Real Madrid, formație pe care a mai învins-o în sezonul 2018/2019, când evolua tot pentru Girona, iar acum spune că ar semna pentru o remiză înainte de joc.

"Am avut ocazia de a câștiga pe Bernabeu. Îmi aduc aminte că am avut o repriză secundă bună. În această săptămână am vorbit despre acel meci și chiar și Michel (n.r - antrenorul Gironei) și-a amintit. Trebuie să mergem cu aceeași mentalitate, să dom tot ce avem mai buni și să arătăm personalitate.

Chiar nu știu cum am putea câștiga acum. Madridul îți dă senzația că dacă lipsesc Vinicius, Benzema sau altcineva, tot pot marca. Aș semna pentru o remiză acum, dar pentru a reuși asta trebuie să atingem perfecțiunea.

Sunt foarte constant în această perioadă, e ceva ce nu am experimentat până acum. Datorită încrederii arătate de Michel mă simt bine și sunt fericit de fiecare dată. A fost o onoare să port și banderola de căpitan, sper să continui să aduc bucurie fanilor", a spus Aleix Garcia, potrivit Marca.

Crescut în academiile lui Villarreal și Manchester City, Aleix Garcia se află la a doua perioadă petrecută în tricoul Gironei, după cea din intervalul 2017-2019, când a fost împrumutat de "cetățeni".