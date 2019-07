OFICIAL: Real Madrid si-a prezentat ultima achizitie! Mutare de 50.000.000 euro: "Am venit sa pun umarul la scrierea istoriei"

Real Madrid l-a prezentat oficial pe fundasul brazilian Eder Militao (21 de ani).

Real Madrid l-a prezentat astazi, in cadrul unei ceremonii care a avut loc pe Santiago Bernabeu, pe fundasul brazilian Eder Militao (21 de ani). Militao a fost cumparat de la FC Porto cu 50.000.000 euro.

Fundas central de picior drept, Militao a jucat 29 de meciuri pentru Porto in sezonul trecut al campionatului Portugaliei si a marcat 3 goluri.

Militao va concura cu Ramos, Varane, Nacho si Vallejo pentru un post in centrul defensivei lui Real Madrid.

Eder Militao: "Am venit sa pun umarul la scrierea istoriei"

Eder Militao a tinut si el un scurt discurs.

"Sunt foarte fericit sa am sansa de a evolua pentru cel mai mare club din lume. Am visat de cand eram copil sa ajung aici si iata ca am facut-o. Ii multumesc presedintelui pentru ca mi-a dat aceasta sansa. Vreau sa ajut la scrierea istoriei! Hala Madrid", a spus Eder Militao.