Nici la Real Madrid, nici la Juventus! Unde va juca Pogba sezonul viitor! Solskjaer a facut anuntul

Curtat intens de Real Madrid si Juventus, Pogba poate ramane la Manchester United. Cel putin asta sustine antrenorul lui Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer.

"Au aparut foarte multe informatii si speculatii despre multi dintre jucatorii nostri, atat in ceea ce privesc plecarile, cat si veniri. Dar, din cate stiu eu, pana in acest moment nu am primit nicio oferta nici pentru Pogba, nici pentru alti fotbalisti. Pogba, la fel ca multi alti jucatori, au contracte cu date scadente mari, iar noi suntem Manchester United. Nu avem nevoie sa vindem. Agentii vorbesc incontinuu si vorbesc prea mult. Paul este un jucator profesionist. Pe teren munceste foarte mult, mereu a vrut sa joace si a dat totul. Nu a fost niciodata o problema pentru mine", a declarat Solskajer la prima conferinta de presa dupa revenirea din vacanta.

"Paul's never been a concern for me, he's working hard..."

