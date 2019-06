Primul jucator care e OUT de la Real Madrid! "Transferul se va face in cateva ore" Destinatia e o echipa de LIGA CAMPIONILOR

Raul de Tomas (24 ani) va pleca de la Real Madrid.

Presa spaniola anunta ca jucatorul lui Real Madrid imprumutat la Rayo Vallecano, Raul De Tomas, va pleca la Benfica. Presedintele clubului portughez, Luis Filipe Vieira, a luat avionul spre Madrid pentru a finaliza transferul lui de Tomas, spun cei de la Marca.

Suma de transfer se ridica la 20 de milioane de euro, dupa ce madrilenii au cerut initial 35 de milioane, dar au scazut din pretentii.

"Acordul este parafat, transferul se va face in urmatoarele ore" ,anunta Marca.

Raul de Tomas a crescut in academia madrilenilor si a fost propulsat la echipa mare de Carlo Ancelotti. La prima echipa a jucat doar un singur meci, in cupa Spaniei. A marcat 14 goluri in 33 de aparitii pentru Vallecano sezonul trecut si a oferit o pasa de gol.

20 de milioane de euro este cota lui de Tomas potrivit transfermarkt.com

Benfica va juca sezonul viitor in grupele Ligii Campionilor, dupa ce a castigat campionatul in Portugalia.