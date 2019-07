OFICIAL | Barcelona a semnat o intelegere URIASA! S-a inteles cu un club din Olanda pentru un proiect de viitor! Anuntul zilei in Spania

FC Barcelona a semnat o colaborare importanta.

Consiliul de administratie a clubului FC Barcelona a anuntat ca a semnat un acord de colaborare cu FC Utrecht, formatie care evolueaza in campionatul Olandei. Catalanii cautau de mult timp sa semneze o astfel de intelegere, pentru a putea instrui jucatorii care adopta o filosofie de joc similara cu cea a clubului catalan, astfel au semnat o colaborare cu FC Utrecht.

In acest fel, Barca poate transfera cativa dintre jucatorii sai tineri intr-un club care le poate oferi experienta sa joace intr-o liga puternica, la cel mai inalt nivel, impotriva unor rivali puternici precum Ajax, PSV Eindhoven si Feyenoord. Utrecht a terminat pe pozitia a 6-a in campionatul Olandei si va juca in Europa League.

Printre cei mai importanti jucatori care au fost crescuti de Utrecht se numara Urby Emanuelson, atacantul francez Bahebeck, care evolueaza la Mallorca si Adrian Dalmau, care a marcat 19 goluri in 31 de meciuri cu Heracles Almelo.