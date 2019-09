NUME SURPRIZA aparut pe lista lui Perez! O legenda a Madridului poate prelua Realul

Zidane are emotii tot mai mari.

Inceputul slab de campionat si esecul la scor cu PSG il pot costa postul pe antrenorul francez. Presa spaniola ofera tot mai multe variante ca posibil inlocuitor pentru Zidane.

Conform Marca, Mourinho si Allegri sunt primele nume luate in calcul de Perez, dar pe lista si-ar fi facut loc si un nume supriza. Raul, legenda clubului madrilen, ar putea ajunge la echipa mare dupa modelul Zidane.

Raul a revenit ca antrenor in cadrul clubului in 2018, la echipa Under 15 a clubului. In 2019 a trecut la Real B, iar acum are sansa de a antrena echipa de seniori. Acelasi parcurs l-a avut si Zidane care, in primul mandat, a venit la echipa mare de la Real Madrid Castilla.