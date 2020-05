"Nu mi-a dat niciun minut de joc!" Critici dure la adresa lui Ernesto Valverde! Fostul jucator al Barcelonei il invinovateste pe antrenor pentru esecul sau la club

Un fost jucator al Barcelonei stie cine l-a impiedicat sa reuseasca.

Arda Turan si-ar dori sa joace pentru Galatasaray, desi inca apartine de Barcelona pana pe 30 iunie. Jucatorul isi doreste o revenire in Turcia pentru a juca acasa.

Perioada petrecuta de turc la Barcelona este una care trebuie uitata, desi jucatorul nu regreta. "Nu am fost trist cand am parasit Barcelona. Daca as fi esuat as fi fost trist, dar Valverde nu mi-a dat niciun minut sa joc. Eu am fost cel mai bun pasator dupa Messi si Suarez.", a spus Arda Turan.

De asemenea, mijlocasul a spus ca Barcelona nu a fost singura lui optiune atunci cand el a parasit Atletico. "Reprezentantul meu nu mi-a spus ca a semnat cu Barca. Am crezut ca o sa merg la Bayen Munchen si un an mai devreme cazuse un transfer al meu la Manchester United.", a mai spus Turan, conform Mundo Deportivo.

Arda Turan este cotat in prezent la 650 de mii de euro si a fost cumparart de Barcelona in 2015 de la Atletico Madrid, in schimbul a 35 de milioane de euro.