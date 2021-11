"Nimeni nu mi-a cerut să joc pe gratis la FC Barcelona". Declarațiile cu care Messi aruncă în aer plecarea de pe Camp Nou

Superstarul argentinian a anunțat cu lacrimi în ochi că se desparte de clubul sufletului său la începutul lunii august. Problemele financiare ale Barcelonei i-au împiedicat pe oficialii clubului să îi poată oferi o nouă înțelegere lui Messi, în ciuda faptului că fusese de acord să i se scadă jumătate din salariu doar pentru a rămâne.

În urmă cu câteva săptămâni, Joan Laporta a declarat că și-ar fi dorit ca Lionel Messi să rămână la FC Barcelona pe gratis, fapt infirmat de starul argentinian în cadrul interviului.

"Nu mi s-a cerut niciodată să joc pe gratis. Am fost întrebat dacă accept să mi se micșoreze salariul cu 50%. Am făcut asta fără probleme. Așa am vrut să ajut FC Barcelona. A fost dorința mea și a familiei să rămân la Barcelona. Cuvintele președintelui nu au fost ok. M-au durut", a declarat Messi.

"Am simțit că Laporta a luat mingea de la mine și nu a știut ce să facă cu ea. Nu trebuia să spună aceste lucruri. Acum oamenii pot crede că eu am creat aceste probleme. Nu merit asta", a adăugat argentinianul.