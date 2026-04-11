Momentul dintre președintele madrilenilor și mijlocașul ofensiv englez a devenit atât de viral încât a fost preluat și de către publicația spaniolă AS, unul dintre ziarele de casă ale „Los Blancos”.

Tensiune între Florentino Perez și Jude Bellingham

Florentino Perez﻿﻿ i-a așteptat pe jucători, pe tunelul stadionului Santiago Bernabeu, pentru a-i saluta înaintea meciului Real Madrid - Girona 1-1 de ieri.

Perez le-a strâns mâna tuturor jucătorilor săi până la Federico Valverde. Pe uruguayan l-a oprit și l-a mângâiat părintește.

Un moment diferit s-a petrecut între Florentino Perez și Jude Bellingham. Perez i-a strâns mâna lui Bellingham, însă l-a oprit câteva secunde pentru a-i transmite un mesaj.

Pe fața mijlocașului englez s-a citit că s-a simțit incomodat, după care a continuat să își vadă de drum.