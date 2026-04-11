VIDEO Moment tensionat între Florentino Perez și Jude Bellingham

Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Un videoclip cu Florentino Perez (79 de ani) și Jude Bellingham (22) protagoniști a fost distribuit pe rețelele sociale și comentat de fanii lui Real Madrid. 

Momentul dintre președintele madrilenilor și mijlocașul ofensiv englez a devenit atât de viral încât a fost preluat și de către publicația spaniolă AS, unul dintre ziarele de casă ale „Los Blancos”. 

Tensiune între Florentino Perez și Jude Bellingham

Florentino Perez﻿﻿ i-a așteptat pe jucători, pe tunelul stadionului Santiago Bernabeu, pentru a-i saluta înaintea meciului Real Madrid - Girona 1-1 de ieri. 

Perez le-a strâns mâna tuturor jucătorilor săi până la Federico Valverde. Pe uruguayan l-a oprit și l-a mângâiat părintește. 

Un moment diferit s-a petrecut între Florentino Perez și Jude Bellingham. Perez i-a strâns mâna lui Bellingham, însă l-a oprit câteva secunde pentru a-i transmite un mesaj. 

Pe fața mijlocașului englez s-a citit că s-a simțit incomodat, după care a continuat să își vadă de drum. 

Real Madrid s-a îndepărtat și mai tare de titlu

Situația de la Real Madrid s-a agravat între timp. „Los Blancos” au înregistrat doar un egal împotriva Gironei, ocupanta locului 12 din La Liga. 

Așadar, Barcelona se poate desprinde la nouă puncte de madrileni în fruntea campionatului Spaniei, dacă înving astăzi în derby-ul local contra lui Espanyol (19:30). 

Publicitate
